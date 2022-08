Cellino, torna l'iniziativa "Il quaderno sospeso", per famiglie meno fortunate

CELLINO SAN MARCO - A Cellino San Marco torna "Il quaderno sospeso", l'iniziativa promossa dalla locale associazione "Il Cerchio delle idee", finalizzata alla raccolta di materiale didattico per le famiglie più bisognose. In quattro attività del paese sarà possibile acquistare quaderni, penne, matite, colori, album e tutto l'occorrente per la scuola da regalare a chi ha difficoltà economiche. Le edicole che hanno aderito all'iniziativa sono: Emporio Lombardo, via V.Emanuele 5; Emmagination, via B.Croce, 55; InDue Store, via San Marco, 58 e Pianeta Carta, via Berlinguer, 62.

"Vorremmo poter donare ai bambini un mondo a colori affinché possano crescere meravigliose teste fiorite ed allora facciamo appello alla solidarietà e generosità della gente del nostro paese in questa iniziativa che lo scorso anno ha riscosso grande successo. Singoli cittadini, imprese ed associazioni si uniscano per offrire strumenti di studio ai bimbi meno fortunati. Creare condizioni di benessere significa far progredire culturalmente il paese. Ringraziamo le cartolibrerie aderenti che sono sempre in prima linea nella solidarietà". Si legge sulla pagina Facebook dell'associazione