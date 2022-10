Cena solidale a sostegno della beatificazione della Serva di Dio Nina Lolli

Proponiamo di seguito un articolo pubblicato sul giornale online “La voce a sud”

Splendida iniziativa quella della cena solidale che sabato sera ha avuto luogo nei locali dello stabilimento vinicolo della famiglia Taurino a San Donaci. Finalizzata alla raccolta fondi per la causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Nina Lolli, l’iniziativa, ha riscosso forte risonanza non solo nel paese stesso, ma anche in quelli limitrofi, consentendo all’evento di registrare un’importante affluenza. Tanti i partecipanti alla piacevole serata, ancora una volta attentamente curata dai soci dell’Associazione “Amici di mamma Nina”, che hanno potuto respirare un’atmosfera pervasa di gioia e serenità.

Angelo Guarini e le corde del suo violino hanno fatto da cornice a questa iniziativa ed hanno allietato la serata che, se da un lato aveva lo scopo di tracciare vivaci pennellate della vita di santità della Serva di Dio, dall’altro si è rivelata un’ottima occasione per ritrovarsi e trascorrere un sabato sera ricco di momenti di svago, ma anche di preghiera e di riflessione nel ricordo della gioiosa partecipazione di mamma Nina agli eventi lieti della vita dei suoi figli spirituali. Tutti gli ospiti hanno gradito il gustoso menu pensato, con professionalità e originalità, per l’occasione, dallo chef Fernando Leo, sempre disponibile e sensibile alle iniziative promosse dall’Associazione. Con la sua cucina gourmet, accompagnata dai magici e delicati sapori dei vini delle cantine Paolo Leo, ha deliziato il palato dei partecipanti.

In attesa del Gran Galà della Solidarietà, previsto per il 17 dicembre, l’Associazione continua la sua opera di sensibilizzazione sulla figura della Serva di Dio, accogliente verso quanti avessero interesse a conoscere la spiritualità e le virtù di Nina Lolli e a visitare il Museo allestito presso l’Istituto delle Suore Stimmatine di San Donaci.