Cento candeline per Assunta Messina, la trisnonna con la passione per il canto

CELLINO SAN MARCO - Cento candeline per nonna Assunta Messina di Cellino San Marco, mamma di 8 figli, nonna di 11 nipoti, bisnonna di 7 e da tre anni anche trisnonna di due bambini. Ieri, venerdì 12 maggio, per lei una grande festa con la numerosa famiglia e la visita dell'amministrazione comunale che le ha donato una targa. Bracciante agricola insieme all'amato marito, scomparso ormai 23 anni fa, la sua grande passione è il canto. Con la musica ha affrontato le difficoltà della vita e ancora oggi allieta parenti e amici con le belle canzoni che hanno accompagnato la sua giovinezza.

Assunta è nata il 12 maggio 1923 ad Alezio un paesino a pochi km da Gallipoli, Lecce, ultima di 5 figli. Il papà gestiva una cava, la mamma era casalinga. Ad appena 19 anni conobbe un militare in servizio nel Leccese, Raffaele Quarta, originario di Cellino, che dopo pochi mesi di fidanzamento divenne suo marito.

Andarono a vivere a Cellino, i primi anni non furono facili, tra ristrettezze economiche e grandi sacrifici legati al duro lavori nei campi. Nell'arco di pochi anni nacquero otto figli. Rita la primogenita. Con grande forza di volontà ha affrontato tutti i momenti di difficoltà, una lunga malattia, nel 2000 le ha portato via l'amato marito. Rimasta sola si è trasferita a casa del figlio Aldo, dove tuttora vive, circondata da tanto amore.