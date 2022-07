Centri per l'impiego del Brindisino: possibilità di lavoro anche all'estero

BRINDISI - Nella settimana dal 15 al 22 luglio sono 252 i lavoratori che le aziende cercano tramite i Centri per l’Impiego nel territorio della provincia di Brindisi. È questa la fotografia che viene restituita dall’ottavo report settimanale delle offerte di lavoro redatto dallo staff Comunicazione/Rapporti con i Media dell’Ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia, l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro attraverso cui, dal 2018, la Regione Puglia assicura l’erogazione dei servizi per l’impiego e l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Ogni venerdì il report diffonde gli annunci, suddivisi per macro settori economici, gestiti dai Centri per l’Impiego brindisini, pubblicati giornalmente sul portale regionale lavoroperte.regione.puglia.it e visionabili anche tramite l'app gratuita “Lavoro per te Puglia”. Il report consente di avere una visione immediata e intuitiva delle opportunità sempre aggiornate, disponibili sul territorio, al fine di agevolare l’utenza nella ricerca di un impiego.

Questa settimana si contano: 96 posizioni aperte nel settore della ristorazione, 34 del turismo, 34 della sanità, 30 dell'assistenza domiciliare, 18 dell’edilizia, 8 dei servizi, 6 del commercio, 9 delle pulizie, 4 dell’agricoltura, 3 dell’artigianato, 3 dei servizi alla persona, 2 della manutenzione, 2 del tessile, 1 del metalmeccanico, 1 dell’amministrazione, 1 dell’alimentare.

Si segnala inoltre l’opportunità di lavorare all’estero. Tramite rete Eures è possibile candidarsi come educatori/trici per asili nido e scuole dell’infanzia cattoliche a Francoforte e come lavoratori per manodopera qualificata per produzioni stagionali orticole, floreali in Belgio.

Si rende noto, inoltre, che è possibile candidarsi al bando di selezione/reclutamento, rivolto a docenti madrelingua e non, per la European High School con sede presso il liceo scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi.

Occasioni anche nell'ambito della formazione: ai corsi altamente specializzati in Meccanica, Elettronica, Meccatronica e Biomedicale, tenuti dalla scuola speciale di tecnologia Its Antonio Cuccovillo, che offrono ai giovani un’alternativa ai percorsi universitari o alla ricerca immediata del posto di lavoro, si aggiungono i corsi, in partenza a settembre, di Create Connections, organizzazione che si occupa di formazione professionale gratuita rivolta ad appartenenti a categorie protette ex art. 1 L. 68/99 in stato di disoccupazione.

Gli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi offrono il loro supporto a cittadini e imprese per candidarsi alle offerte o pubblicare annunci. Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).