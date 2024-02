Centro antiviolenza di Brindisi: l'Ambito annuncia tagli all'organico

BRINDISI - Il centro antiviolenza di Brindisi, Crisalide, vedrà un "necessitato ridimensionamento dell'organico", oltre a un cambio di gestione. Nel giorno in cui il Cav brindisino chiude i battenti, l'Ambito territoriale Brindisi-San Vito usa queste parole per spiegare la situazione e invitare le organizzazioni sindacali di categoria, la cooperativa Solerin (che lo gestiva) e altre figure istituzionali a una riunione, prevista per venerdì 2 febbraio, presso il Consorzio, cioè l'Ambito territoriale sociale. Crisalide ha una storia lunga un quarto di secolo, che si è interrotta oggi, giovedì 1 febbraio, con il calendario degli appuntamenti bloccato. Già, perché non è in ballo solo il futuro dei professionisti che hanno aiutato negli anni donne e minori vittime di violenza, ma anche il futuro proprio di donne e minori vittime assistiti dal centro antiviolenza.

In queste ore si sta mettendo a punto una manifestazione, indetta dalla Cgil, per il 6 febbraio, per protestare contro la chiusura e il taglio dei fondi. Anna Maria Calabrese, presidente della Commissione Pari Opportunità di Brindisi, ha ricordato che ci sono fondi regionali già stanziati per questo servizio, dunque "condanniamo questa scellerata decisione e proponiamo una soluzione individuando i finanziamenti regionali disponibili che garantirebbero la continuità al centro antiviolenza della città di Brindisi". Ieri l'Ambito territoriale aveva assicurato che il centro "non chiuderà", ma di fatto uno stop è già in atto.

Intanto, si registra il comunicato della Rete dei Centri Antiviolenza della Puglia, che esprime "massima solidarietà al Centro Crisalide che, dal 1° febbraio, cessa il suo servizio di sostegno e tutela di minori maltrattati e di persone fragili, a causa della sospensione dei finanziamenti del Comune di Brindisi". "Eppure, il servizio offerto dal Centro Crisalide da 25 anni riguarda l'intera collettività: un servizio innovativo, radicato nel territorio, portato avanti in modo professionale nonostante le incertezze e la precarietà economica. Ci domandiamo: perché disperdere un patrimonio di esperienza già forte e operante? Perché interrompere un cambiamento culturale di cui la collettività è assettata, ma della cui necessità ci si accorge solo quando vengono accesi i riflettori della cronaca nera?", si chiede la Rete.