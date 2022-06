Centri estivi per minori diversamente abili: sul sito del Consorzio Br4 l’avviso pubblico

MESAGNE - Il consorzio dell’ambito territoriale sociale Br4 informa che è attivo l’avviso pubblico per la realizzazione dei laboratori estivi in favore di minori destinatari del servizio di integrazione scolastica specialistica, del servizio di assistenza educativa domiciliare e di minori con bisogni educativi speciali segnalati dai servizi sociali dei Comuni afferenti all’Ats Br4.

"I centri estivi tornano a riproporsi come opportunità culturale ed educativa per i bambini e i ragazzi con disabilità e in condizioni di fragilità. Le attività laboratoriali si svolgeranno presso le strutture che perseguono o hanno consolidato esperienze nel contesto educativo, ricreativo, sportivo e sociale dei territori dell’ambito territoriale", spiega il presidente del consorzio, Antonio Calabrese, sottolineando il livello di qualità dell’offerta ludico-pedagogica raggiunto dal servizio grazie all’attenzione istituzionale espressa dai novi enti pubblici che formano l’Ats Brindisi e del quale fanno parte, insieme al Comune di Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna.

Possono manifestare interesse enti del terzo settore, imprese profit/non profit e agenzie/enti formativi, d'istruzione ed educativi. L’avviso completo e gli allegati da compilare sono disponibili sul sito istituzionale del consorzio e sul sito dei nove Comuni che ne fanno parte. La domanda dovrà pervenire all’ufficio di Piano entro le ore 12 del prossimo 17 giugno, a mezzo pec all’indirizzo consorzio@pec.ambitomesagne.it. Nell’oggetto andrà indicata la dicitura: ‘Manifestazione di interesse per lo svolgimento dei laboratori estivo anno 2022’.

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio di Piano in via Santacesaria 7 a Mesagne mediante invio di mail all’indirizzo: consorzio@pec.ambitomesagne.it oppure telefonicamente al numero 0831/779207.