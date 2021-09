Fasano: strade interdette per le riprese del nuovo film con Riccardo Scamarcio

FASANO – Il centro di Fasano è stato scelto come location di alcune scene di “Face à toi”, nuovo film con Riccardo Scamarcio diretto dal registra francese Stephane Freiss. Questo ha determinato “la necessità di interdire alcune strade del nostro centro storico - si legge in una lettera rivolta dal sindaco Francesco Zaccaria ai suoi cittadini - in alcuni momenti della giornata e mi scuso per i problemi che questo può aver provocato alla comunità e in particolare alle attività commerciali”.



“Ma i momentanei disagi di questi giorni sono e saranno compensati dalla visibilità che la nostra Fasano avrà attraverso la distribuzione di questo film, una pellicola di valore mondiale con attori di fama internazionale che siamo onorati di aver ospitato nel nostro territorio. Vi ringrazio – conclude il primo cittadino - per la pazienza avuta in questi giorni e per la consueta accoglienza che ci contraddistingue e con cui avete accolto tutta la troupe”.