Caritas via Sicilia: “Ecco come consegnare gli abiti usati”

BRINDISI - Da alcuni giorni è ripartito presso il centro Caritas parrocchiale della chiesa di San Vito Martire, in via Sicilia, il servizio di raccolta degli abiti usati. I volontari Giuseppe e Giovanni illustrano le modalità con cui deve avvenire la consegna. Le buste contenenti gli indumenti non vanno abbandonate sul marciapiede, come spesso accade. L’indicazione è quella di recarsi fermarsi davanti all’ingresso della chiesa in via Sicilia, da lunedì al venerdì (dalle 9 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 18:00) e la mattina di sabato (dalle 9 alle 11), dove un volontario della Caritas ritirerà la busta. La stessa Caritas, fra l’altro, domenica scorsa (25 ottobre) in occasione di uno sbarco di migranti avvenuto a Cerano, ha messo a disposizione della Protezione Civile indumenti e un centinaio di paia di scarpe.