Centro riabilitativo Ceglie Messapica: proclamato stato di agitazione dei dipendenti

CEGLIE MESSAPICA - Fp Cgil, Cisl Fp e Uil hanno comunicato lo stato di agitazione dei lavoratori presso la Fondazione San Raffaele, a seguito della sospensione del passaggio di gestione della struttura di Ceglie Messapica.

Nella mattinata di ieri, infatti, il Tar di Lecce ha congelato fino al prossimo 4 settembre la transizione privato-pubblico del centro riabilitativo.

La Fondazione San Raffaele aveva chiesto la sospensione d’urgenza dell’atto di subentro della Asl Brindisi nella gestione, che sarebbe dovuta avvenire proprio ieri.

Le sigle sindacali hanno richiesto al prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, la convocazione delle parti per esperire la procedura di raffreddamento dei conflitti. "Nelle more della soluzione della controversia ormai in atto - si leggi in una nota -, si programmeranno, comunque, ulteriori iniziative volte ad evidenziare il disagio del personale e propedeutiche allo sciopero dato che con evidenza non si addiviene a soluzioni condivise in favore di lavoratrici e lavoratori".

