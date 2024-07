Centro riabilitativo di Ceglie Messapica, il Tar si esprime: cambio gestione congelato

CEGLIE MESSAPICA - Il Tar di Lecce ha sospeso fino al prossimo 4 settembre il passaggio dalla gestione privata a quella pubblica del centro riabilitativo di Ceglie Messapica. La notizia è arrivata oggi, lunedì 22 luglio, dopo il decreto emesso del presidente del tribunale amministrativo.

La Fondazione San Raffaele aveva chiesto la sospensione d’urgenza dell’atto di subentro della Asl Brindisi nella gestione del centro di riabilitazione di Ceglie Messapica. Il passaggio della struttura sanitaria dal privato al pubblico era previsto proprio per oggi, ma ora dovrà attendere una nuova camera di consiglio. La Fondazione, con una nota stampa odierna, ha confermato la piena fiducia nelle istituzioni competenti.

La nota di Fabiano Amati

“Nonostante gli sforzi di spiegazione compiuti dall’avvocatura regionale, chiamata a rispondere in qualche ora, il Tar di Lecce ha sospeso sino al 4 settembre l’esecuzione del provvedimento d’internalizzazione per un motivo a dir poco incredibile - afferma il consigliere regionale Fabiano Amati -. La Asl di Brindisi non avrebbe posti alternativi disponibili per quel tipo di malati se la Fondazione San Raffaele non prestasse la propria collaborazione nelle more del l’internalizzazione. Ma com’è possibile?"

"La struttura è della Asl Brindisi, la funzione della riabilitazione appartiene al Perrino, ospedale pubblico, e in caso di mancata collaborazione non si saprebbe dove allocare i pazienti? - prosegue Amati - È mai possibile che la struttura della Asl vada bene come luogo di cura se a gestirla è la Fondazione San Raffaele, mentre non va più bene se a gestirla è la stessa Asl proprietaria, con il proprio personale e avvalendosi del personale (in via di transito) della Fondazione San Raffaele? Ma che modo di ragionare è questo. Eppure il Centro di Ceglie è un centro regionale, gestito dalla Asl Brindisi, a cui si rivolgono tutti i cittadini della Regione. Che senso ha qualificarlo come Centro regionale e poi invece pretendere l’autosufficienza di posti per tutti i cittadini della regione, soddisfacendolo però nell’ambito della dotazione di posti letto della Asl più piccola della Puglia?".

"Il Tar non ha probabilmente colto che il San Raffaele non è una struttura accreditata o convenzionata, ma un reparto del Perrino di Brindisi, a disposizione della sanità pubblica regionale".

