Si cercano figurazioni speciali per cortometraggio: lavoro retribuito

Si cercano “figurazioni speciali” per cortometraggio prodotto da “8production”, diretto da Luca Joe Cucci, che si girerà a metà ottobre nel Salento. Le figurazioni richieste sono: uomo, età scenica 25/35 anni, di statura molto bassa (altezza 1.45 / 1,55), preferibilmente con capelli medio lunghi; donna/uomo dai 40 ai 60 anni, oversize; donna/uomo dai 40 ai 60 anni, molto magro.

Figurazioni: donna/uomo età scenica 45/55 anni, molto robusti/oversize; ragazzo/ragazza molto robusti/oversize, dai 18 ai 25 anni; uomini con volti particolari: (segnati, molto rugosi, preferibilmente con cicatrici sul viso). Uomini che hanno subito la perdita totale o parziale di un arto. Le figure ritenute idonee al progetto saranno contattate per un provino su parte.

Inviare la propria candidatura a casting0923@gmail.com allegando: foto primo piano e figura intera meglio se scattate al momento (no foto con occhiali da sole, no espressioni strane, no foto con altre persone. no foto con filtri). Dati personali: nome, cognome, età, città di domicilio, altezza, numero di telefono e mail. Tutte le mail che non contengono questi dati non verranno prese in considerazione.

Lavoro retribuito come da Ccnl. Responsabile figurazioni: Denise Valentino instagram: luca_joe_cucci \ denise__valentino