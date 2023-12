"Cercasi Schiavo": presentazione rapporto sullo sfruttamento nel lavoro turistico a Mesagne

MESAGNE - Si terrà sabato 16 dicembre alle ore 16:30 presso la sede delle Officine Ipogee, in piazza Sant’Anna dei Greci a Mesagne, l’incontro di presentazione del Rapporto “Cercasi schiavo. Indagine sul lavoro turistico nella città di Mesagne”.

Il lavoro contiene i principali risultati della ricerca che è stata condotta dall’associazione Mesagne Bene Comune nell’ambito dell’omonima campagna di denuncia sociale sulle condizioni di sfruttamento dei lavoratori della ristorazione “Cercasi schiavo”. Lo strumento principale dell’iniziativa intrapresa dall’associazione è stato proprio un questionario, compilabile in forma anonima dai lavoratori, attraverso il quale si è raccolta una quantità rilevante di dati e testimonianze che permettono di delineare meglio il fenomeno del lavoro nella ristorazione e le caratteristiche che spesso assume nel territorio oggetto di osservazione. Sono infatti giunte entro la fine di Luglio, a solo un mese dal lancio della campagna, ben 74 delle 82 compilazioni complessive del questionario, segno che l’argomento è molto sentito tra gli impiegati del settore e che racchiude una richiesta chiara a tutta la società civile: non spegnere i riflettori che si sono accesi sui diritti dei lavoratori, troppo spesso sacrificati.

Il rapporto è stato elaborato da un team di studiosi, coordinato dal prof. Marco Marrone, ricercatore di Sociologia dei processi economici e del lavoro dell’Università del Salento, che sarà presente durante l’incontro per illustrare con il supporto di grafici e tabelle i principali risultati dell’indagine. Dialogheranno con lui gli associati di Mesagne Bene Comune e l’appuntamento sarà occasione per formulare proposte concrete per intervenire sul problema e per raccogliere ulteriori interventi e testimonianze dei presenti. Il lavoro, del quale saranno disponibili delle copie cartacee, sarà poi scaricabile e consultabile tramite i canali social dell’Associazione. Si invita stampa, amministrazione, ispettorato del lavoro, sindacati, ristoratori, associazioni di settore, e tutta la cittadinanza.