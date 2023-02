Cerimonia insediamento nuovo arcivescovo: riunito comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica

BRINDISI - In vista della cerimonia di insediamento del nuovo arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, S.E. mons. Giovanni Intini, che si terrà il prossimo 10 febbraio, il prefetto di Brindisi Michela La Iacona ha presieduto nella mattinata odierna una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato, oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il vicesindaco del Comune capoluogo unitamente al Ccmandante della Polizia locale, il direttore generale della Asl, il direttore del 118 e il primo vicario episcopale della Curia arcivescovile, sono state esaminate le misure da adottare per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Ulteriori dettagli tecnici formeranno oggetto di una riunione convocata in Questura per la prossima settimana.