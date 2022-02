Finanzieri morti per combattere il contrabbando: donata imbarcazione sequestrata alla criminalità

BRINDISI - Questa mattina, mercoledì 23 febbraio, alla presenza del comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di Divisione Francesco Mattana e del comandante provinciale di Brindisi, colonnello Piergiorgio Vanni, nel rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è celebrata la ricorrenza del 22° anniversario della tragica scomparsa delle Medaglie d’oro al Valor Civile, vice brigadiere Alberto De Falco e del finanziere scelto Antonio Sottile.

La commemorazione si è svolta - alla presenza delle Massime Autorità civili, religiose e militari della Provincia - con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento eretto sul luogo dell’evento e la benedizione da parte del Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Regionale Puglia. A seguire, è stata celebrata una Santa Messa officiata dal vescovo Domenico Caliandro, Arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni, presso il Santuario di Santa Maria Madre della Chiesa.

Sono trascorsi 22 anni da quella notte del 23 febbraio 2000 quando, in contrada Jaddico, a poca distanza dall’omonimo Santuario, i due Finanzieri, in servizio presso la compagnia Pronto Impiego di Brindisi, nel tentativo di intercettare un’autocolonna contrabbandiera, rimasero coinvolti in un violento incidente frontale spirando sul colpo.

Quella sera a bordo c’erano altri due militari che nonostante le gravi ferite riportate, riuscirono a sopravvivere. All’indomani del decesso delle due giovani Fiamme Gialle, l’Autorità di Governo diede inizio, in Puglia, alla più imponente attività di contrasto al contrabbando di sigarette, denominata “Operazione Primavera”, inviando circa 2.000 uomini appartenenti a tutte le forze dell’ordine.

In questa giornata assume una particolare importanza la cerimonia di consegna di un’imbarcazione utilizzata dalla criminalità per il traffico di sostanze stupefacenti, sequestrata nel dicembre 2019 dalla Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Brindisi ed assegnata dal Tribunale di Brindisi, in via definitiva, alla Parrocchia “San Nicola” di Bari-Enziteto/Catino (Onlus “Don Luciano per i giovani”) che la impiegherà per il recupero del disagio giovanile e la prevenzione contro la microcriminalità e le droghe.

L’evento si è svolto presso la caserma della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Brindisi alla presenza del comandante regionale Puglia e delle Massime Autorità civili e militari della Provincia.