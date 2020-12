Digital Innovation Hub: il Cetma rappresenta l'Italia nella call europea

BRINDISI - Il polo digitale coordinato da Cetma, denominato Cetma-Dihsme, composto da partner sia nazionali che locali (tra tutti Enea, Università del Salento, Secure Network, Ciaotech, The Qube ed altri) è stato selezionato tra i 45 progetti nazionali che parteciperanno alla gara ristretta promossa dalla commissione europea per l’istituzione della rete degli Edih (European Digital Innovation Hubs), prevista dal bando sui poli europei di innovazione digitale. La selezione è stata fatta da una cabia di regia costituita tra Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Università e della ricerca e Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Il bando punta, in particolare, alla diffusione delle tecnologie abilitanti, in particolare l’Intelligenza artificiale, il Calcolo ad alte prestazioni e la Cyber security, in differenti settori quali, oltre alla manifattura 4.0, la salute, le scienze della vita, l'agroalimentare, l' aerospazio, l'industria creativa e le principali filiere del made in italy. Con la creazione di una rete europea di Poli di innovazione digitale si punta a rafforzare la sinergia tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, dando un impulso decisivo al trasferimento tecnologico e alla digitalizzazione, specie del settore manifatturiero. In particolare, l’Italia avrà l’occasione di supportare la transizione digitale dell’industria attraverso un network composto da università, enti di ricerca e imprese da realizzare nell’ambito degli European Digital Innovation Hub. Questa rete sarà di fondamentale importanza perché consentirà di mettere a sistema le eccellenze e le competenze del Paese, al fine di accrescere la competitività del nostro sistema produttivo a livello internazionale.