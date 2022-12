Internalizzazione operatori 118, Fp Cgil: "Vertenza risolta con merito e abnegazione"

Il 2023 si aprirà con l’internalizzazione di 365 lavoratori del servizio 118 Sanitaservice dell’Asl Brindisi. La Fp Cgil, attraverso una nota congiunta a firma della segretaria generale, Chiara Cleopazzo, e del referente 118, Eugenio Mola, esprime grande soddisfazione per l'esito positivo della vertenza. Si tratta del lieto epilogo di una “lunga rivendicazione - si legge nella nota della Fp Cgil Brindisi - una vecchia storia cominciata da molto lontano. Era il 2012 quando a Bari la Funzione Pubblica Cgil manifestava e chiedeva l’internalizzazione del servizio di Emergenza urgenza 118 e poi sit in, manifestazioni, presidi, protesta e proposta, una lunghissima e faticosa vertenza”.

Dalla nota si apprende che “dalla mezzanotte e un minuto del primo gennaio 2023 saranno assunti dalla Sanitaservice di Asl Brindisi 198 autisti-soccorritori e 165 soccorritori”. “Gli operatori fanno parte di associazioni di volontariato convenzionate e verranno internalizzati dalla società in house della Asl Brindisi”. “Il personale formato – proseguono Cleopazzo e Mola - opererà a bordo di 25 ambulanze e 5 automediche, 30 postazioni 118 dell’emergenza territoriale, nei punti di primo intervento della provincia di Brindisi. Il servizio internalizzato avrà standard qualitativo univoco su tutto il territorio provinciale e di qualità a garanzia e a tutela dell’utenza brindisina”.

“Siamo molto felici ed esprimiamo grande soddisfazione per i lavoratori coinvolti – concludono i due sindacalisti - a cui porgiamo i nostri sentiti auguri e per questo lieto fine e di buon anno nuovo, in una vertenza risolta con merito e abnegazione che sia pioniera di tutele crescenti e a garanzia dell’utenza del servizio 118 ora Sanitaservice Asl Brindisi. Auguri di buon lavoro”.