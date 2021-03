Cgil, attivato sportello gratuito per identificazione digitale

Ogni venerdì mattina nella Camera del Lavoro Cgil Brindisi di via Togliatti 42, il dirigente sindacale Gabriele Guarino sarà a disposizione per le operazioni di registrazioni obbligatorie a conseguire lo Spid

BRINDISI - Da domani, venerdì 26 marzo, a Brindisi sarà attivo lo sportello per attivare l'Identificazione digitale. Si tratta di un servizio offerto della Cgil a cui si potrà accedere previa prenotazione al numero 334/2320766. Ogni venerdì mattina nella Camera del Lavoro Cgil Brindisi di via Togliatti 42, il dirigente sindacale Gabriele Guarino sarà a disposizione per le operazioni di registrazioni obbligatorie a conseguire lo Spid.

Come è noto dal primo marzo scorso, l’Identità Digitale è diventato strumento obbligatorio per accendere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. Dunque, è partito di fatto l’obbligo di dotarsi dell’Identità Digitale per usufruire per di molti servizi online, conseguentemente tutte le Pubbliche Amministrazioni devono adeguare i propri sistemi per renderli accessibili tramite Spid e Cie (la carta d’identità elettronica).

L’Inps, così come il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, si sono già adeguati alla novità, prevedendo la graduale dismissione delle credenziali in uso ed il passaggio allo Spid.

La novità prevista per i cittadini è che servirà un’unica password per accedere a tutti i Servizi Pubblici, e l’autenticazione tramite Spid viene equiparata all’esibizione di un documento d’identità.

Lo Spid è il “passepartout” che facilita l’accesso dei cittadini ai vari servizi digitali della Pubblica Amministrazione. L’identità Spid è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online, in questo modo si potrà accedere ai vari servizi senza la necessità di acquisire le diverse credenziali previste dai singoli enti. È utilizzabile da computer, tablet e smartphone.