Divise differenziate, Cgil: "La preside riveda questa scelta"

FRANCAVILLA FONTANA – Anche il sindacato Cgil di Francavilla Fontana invita la preside del terzo istituto comprensivo di Francavilla a rivedere la decisione di differenziare le divise fra alunni dalle alunne, facendo indossare i primi una cravatta e alle seconde una gonnellina.

“Questa scelta – si legge in una nota del sindacato - oltre a ledere il diritto fondamentale della propria identità, impone uno schema che mette in evidenza quegli stereotipi di genere che condizionano i bambini fin dalle prime fasi della loro vita e che continuano ad agire poi, in maniera inconsapevole, sul futuro degli stessi”.

“Siamo tutti diversi l’uno dall’altro - sostiene ancora la Cgil - ed il proprio modo di vestire è sicuramente un modo per esprimere chi si è e cosa si pensa, un modo di valorizzare la propria personalità che l’imposizione di una uniforme, a nostro avviso, andrebbe a soffocare e schiacciare. La scuola dovrebbe invece continuare a svolgere un ruolo educativo sulla valorizzazione delle differenze, in continuità con quello che dovrebbe essere già iniziato in famiglia. Invitiamo la Dirigente a rivedere questa scelta e nel contempo diamo piena solidarietà a quanti si stanno prodigando alla raccolta delle firme”.

Contro la scelta della preside, nella giornata di ieri, si era schierata anche l’associazione Arcigay del Salento.