Cgil, insediato il nuovo coordinatore della storica Camera del Lavoro di Mesagne

MESAGNE - Mercoledì 13 aprile si è insediato il nuovo coordinatore della storica Camera del Lavoro di Mesagne, Giorgio Bellacosa, che subentra a Cosimo Zizza, "Un lavoratore che ha fatto il sindacato a cui va riconosciuto il grande lavoro svolto, un degnissimo rappresentante della Cgil pprezzato da tutti", si legge in una nota della Cgil a firma del segretario generale Antonio Macchia.

"Giorgio Bellacosa, anch’egli un lavoratore che ha fatto e fa il sindacato, con una notevole esperienza, ha il non facile compito di traguardare, in questo difficile contesto storico, la Camera del Lavoro di Mesagne verso una maggiore centralità nel territorio. Un obiettivo ribadito dal XIX Congresso per tutte le Camere del Lavoro nel nostro Paese. Giorgio Bellacosa è la Cgil nel territorio di Mesagne e la Cgil è Giorgio Bellacosa, a cui vanno i migliori auguri per il prestigioso incarico assunto e per l’importante lavoro che ha davanti".