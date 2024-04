Chiara Castellani: una storia d’amore e di diritti umani, quattro incontri nel Brindisino

Una vita trascorsa al servizio del prossimo. Già da bambina sognava di diventare medico missionario, a 26 anni da ginecologa partì per il Nicaragua, dove ha vissuto per sette anni, da oltre trenta, invece, è a Kimbau, nella diocesi di Kenge nella Repubblica Democratica del Congo, un enorme e ricco Paese sempre in sofferenza, lacerato da fame, malattie, violenze e guerre civili continue che hanno causato sinora milioni di morti. Chiara Castellani anche dopo la perdita del braccio destro continua a sognare un sogno concretissimo di un futuro in cui il diritto alla vita, alla pace, alla salute e all’istruzione siano garantiti a tutte e tutti.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui