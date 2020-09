Tesserini venatori: incontro chiarificatore fra l’assessore Pinto e i cacciatori

BRINDISI - I cacciatori presto avranno i loro tesserini. L’assessore alle Attività produttive del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, ha rassicurato i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Libera Caccia “Canapiglia 2006”, che stamani (mercoledì 2 settembre), all’esterno del Comune di Brindisi, in piazza Matteotti, hanno dato vita a un sit in di protesta contro l’amministrazione comunale per la mancata consegna dei tesserini venatori già rilasciati dalla Regione Puglia.

Pinto ha spiegato alla delegazione, capeggiata dal presidente dell’associazione, Attilio Lorenzini, che 85 tesserini sono arrivati solo venerdì scorso (28 agosto) presso Palazzo di Città e che pertanto i tecnici, tenuto conto del week end, non hanno avuto il tempo di procedere con la consegna. In settimana, ha assicurato Pinto, il problema verrà risolto.

L’associazione, nella giornata di ieri, aveva manifestato il suo disappunto attraverso una lettera inviata al sindaco e alla Procura della repubblica, oltre agli organi di informazione, in cui si chiedeva all’amministrazione comunale di chiarire le ragioni del presunto ritardo. La stagione venatoria è cominciata ufficialmente nella giornata odierna.