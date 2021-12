Chilometri di fila per fare il tampone: disagi sulla statale e nel parcheggio dell'ospedale

BRINDISI - Chilometri di auto in fila dalla rotatoria di via Appia (nota come incrocio della morte) di Brindisi fino al drive-in per i tamponi sito nel parcheggio esterno dell'ospedale Perrino. Nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, decine di studenti che frequentano le scuole primarie, sono stati inviati in ospedale per fare il test per accertare l'eventuale contagio da covid.

A quanto pare per tutti è stata indicata la fascia oraria che va dalle 8.30 alle 9.30. Questo almeno sarebbe stato comunicato dalla Asl a detta di alcuni genitori. Il risultato è caos totale davanti all'ingresso dell'ospedale e nel tratto di statale fino allo svincolo per il nosocomio. Impantanati anche i bus. Il dilagare dei contagi nelle scuole, quindi, sta diventando fuori controllo. In tutti i comuni della provincia ci sono classi in Dad o plessi chiusi con conseguente tampone per centinaia di studenti. Impossibile pensare di fare gli screening solo al Perrino.