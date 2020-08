Si stacca chioma da palma: pericolo nel parco, arrivano i vigili del fuoco

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, sabato 15 agosto, in piazza Vittorio Emanuele a Brindisi dove il forte vento di maestrale che soffia nel Brindisino, ha staccato la chioma di una delle palme impiantante nel parco. Per fortuna le stesse sono sorrette con corde che hanno evitato che la chioma finisse al suolo. E' stata rimossa dai vigili del fuoco che sono giunti con l'autoscala. Il tronco è stato delimitato con nastro bianco e rosso in attesa della rimozione delle foglie da parte degli organi competenti. Con ogni probabilità anche le altre palme presenti nella piazza necessinato di manutenzione.

