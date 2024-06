Da Chionna a Fracchiolla, cambio al vertice del "Lions club Ostuni città bianca"

OSTUNI - Sabato 22 giugno, nelle atmosfere delicate e negli ambienti esclusivi della Dolce Vita Beach club in località Santa Lucia, il Lions Club Ostuni Città Bianca ha celebrato la sua 18esima Charter Night e il passaggio di consegne tra la presidente uscente Filomena Agnese Chionna e la presidente entrante Giusy Fracchiolla.

La cerimonia, svoltasi alla presenza delle autorità lionistiche del Distretto 108AB e delle autorità civili, ha preso avvio con due momenti estremamente significativi e determinanti per la vitalità, prosperità e il futuro dell’associazione: l'ingresso di due nuove socie, Sarah Camassa e Laura Poci, e il formale passaggio del Leo Club Ostuni dal club Ostuni Host al Club Ostuni Città Bianca.

È seguita, quindi, la fase clou del "passaggio della campana" fra le due presidenti. Filomena Agnese Chionna ha tracciato un bilancio dell’anno sociale 2023-24, illustrando le attività di service svolte, e ricordando ai presenti che quello appena trascorso è stato un anno lionistico non autocelebrativo ma antropocentrico, non immutabile ma camaleontico, non autoreferenziale ma improntato sull’ascolto e il dialogo. Un anno concreto, sociale, privo di personalismi ma guidato dalla ferma volontà dei soci di coinvolgere nelle proprie attività le Istituzioni e altre realtà associative del territorio e non solo, per portare al centro dell’attenzione i più svariati bisogni umani e alcuni dei temi sociali più importanti.

Oltre all’ormai consolidato rapporto di collaborazione con la Croce Rossa, Comitati di Ostuni e Carovigno, l’anno sociale 2023-2024 è stato, infatti, caratterizzato da una proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ostuni e Villa Castelli, con la Provincia, con gli Ambiti Territoriali Sociali provinciali, con il centro antiviolenza “Insieme si può”, con associazioni specializzate nella pet therapy e nell’educazione di cani per disabili, che operano su tutto il territorio nazionale. Collaborazioni che hanno portato all’organizzazione di service di notevole rilevanza e impatto sociale, come ad esempio la Tavola rotonda “Una Zampa per Amico”, il Workshop teorico-pratico sulla difesa personale femminile “Primule Viola” e la successiva tavola rotonda “Primule Viola Riflessioni sulla violenza di genere, tra vulnerabilità e resilienza”, durante la quale il club ha donato al CAV “Insieme si può” 10 sacche di salvataggio destinate alle donne vittime di violenza costrette a lasciare la propria casa, ed ancora il partecipatissimo Lions Day a Villa Castelli che ha registrato il coinvolgimento di medici e specialisti di vari settori che hanno effettuato screening gratuiti della vista e per la prevenzione del diabete, nonché consulenze nutrizionali, ad oltre 50 partecipanti. Un anno sociale, dunque, non inteso solo come anno di esercizio ma come anno che riguarda la società umana e che ha attinenza con la vita dell’uomo.

Giusy Fracchiolla, nel tracciare le linee programmatiche del nuovo anno, ha evidenziato che l’obiettivo sarà quello di far incontrare persone di valore, che siano protagoniste di ogni service ed evento, per costruire un mondo diverso, inclusivo e paritario, in sinergia con le istituzioni e dando valore alla Rete Sociale. Il principale impegno del club, in questo nuovo anno sociale, sarà dunque, quello di promuovere il dialogo con le nuove generazioni, incrementare le affiliazioni aprendo il più possibile il club alla società civile, al fine di individuare attività di service a vantaggio di quanti subiscono l’emarginazione, soffrono e versano nelle condizioni più disparate di difficoltà. Grande attenzione sarà, infatti, rivolta a temi di rilevante impatto sociale, fra i quali la violenza di genere, la prevenzione sanitaria e la disabilità in tutte le sue forme. Il tutto, però, senza perdere mai di vista le fondamentali cause umanitarie globali dei Lions: ambiente, cancro infantile, fame, diabete e vista, e ricordando sempre che per ogni socio Lions, la destinazione deve e dovrà essere sempre il senso di servizio.

