Settimana Nazionale della Protezione Civile, Bruno: "Grazie ai nostri volontari"

Sì è conclusa ieri sera (domenica 16 ottobre 2022) la quarta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile che ha visto la partecipazione massiccia di volontari e cittadini in tutta la regione. "Da presidente del Comitato permanente regionale ho avuto il piacere e l’onore di presenziare a gran parte delle manifestazioni organizzate in tutta la Puglia per celebrare i nostri volontari e il loro straordinario e infaticabile lavoro - dichiara il consigliere regionale Maurizio Bruno -. Sono state giornate entusiasmanti, fatte di incontri con i cittadini, i sindaci, i volontari, le scuole. Occasioni durante le quali abbiamo potuto spiegare, soprattutto a tanti giovani, quali sono le nostre attività e in cosa consiste il nostro impegno."

Si è parlato, quindi, di sicurezza, di prevenzione, di ambiente, di volontariato, messe in pratica attività che contribuiscono alla sicurezza delle comunità. "Un’opera di sensibilizzazione e avvicinamento che ha incontrato un entusiasmo che, lo ammetto, ogni volta mi sorprende ed emoziona: segno di un apprezzamento e un affetto da parte dei cittadini verso la Protezione Civile incondizionati e sconfinati - continua Bruno -. Quindi grazie a tutti i nostri ragazzi e alle nostre ragazze, alle donne e agli uomini che ogni giorno con il proprio sacrificio rendono la Protezione Civile un’istituzione e un patrimonio per tutto il Paese, attorno quale riconoscersi, stringersi e unirsi. Grazie davvero di cuore."