Tempio chiuso il mercoledì: delusione per una comitiva di turisti

BRINDISI – Sono passati davanti al tempio di San Giovanni al sepolcro, trovandolo chiuso. E’ stata grande la delusione provata da un gruppo di turisti che ieri pomeriggio (mercoledì 8 maggio) era in giro nel centro storico. Una delle mete più visitate è proprio la chiesa romanica risalente all’XI secolo, tappa obbligata dei tour turistici. Il monumento è aperto sei giorni su sette, dalle ore 7.20 alle 20, ad eccezione del mercoledì. Non ne era al corrente, evidentemente, la comitiva che ieri pomeriggio visitava le bellezze del patrimonio culturale brindisino. Con l’estate alle porte, in città si vedranno sempre più turisti.

Forse sarebbe il caso di garantire l’apertura del tempio anche il mercoledì, sulla scorta di quanto già sta avvenendo con il museo Ribezzo, che dall’inizio della stagione crocieristica è visitabile anche il lunedì pomeriggio. La questione riguarda sia l’amministrazione comunale che la Multiservizi, che si prende cura della gestione dei monumenti. Tutto ciò anche alla luce della candidatura di Brindisi a capitale italiana della cultura 2027.

Il sindaco Marchionna fa sapere che si valuterà la possibilità di aprire il tempio anche il mercoledì, compatibilmente con la situazione della Multiservizi. La partecipata, come noto, versa in precarie condizioni economiche. Basti pensare che il piano di rilancio industriale al vaglio dell’amministrazione comunale potrebbe comportare il ricorso agli ammortizzatori sociali.