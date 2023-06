Chiusura Ostetricia al Camberlingo, Fp Cgil: "Disagio disarmante per donne e bambini"

FRANCAVILLA FONTANA - "Tra il 28 e il 29 maggio, una donna ha partorito in auto il terzo figlio, mentre raggiungeva l’ospedale di Taranto da Francavilla Fontana, distante 36 km dalla città in provincia di Brindisi" si legge in una nota della Fp Cgil, a firma della responsabile per le politiche di genere e segretaria provinciale Chiara Clepazzo.

"Non di molti giorni fa è questa notizia di cronaca, che i protagonisti, mamma e figlia, potranno ancora raccontare come una disavventura finita fortunatamente bene perché di questo si tratta - prosegue il comunicato - in una Regione di uno Stato europeo e occidentale, la mal distribuzione regionale dei punti nascita sicuri sta generando nel territorio Brindisino una tale disuguaglianza di salute, di accesso e di sicurezza delle cure materno fetali tale da aver reso fortuito il citato episodio di cronaca".

"Poteva, invero, ben divenire un episodio di cronaca nera dovuta alla mala organizzazione sanitaria. Così come potevano trasformarsi in tragedia, poche settimane or sono, i trasferimenti di tre donne in travaglio, dal Camberlingo al Perrino, decisi improvvisamente a seguito della sospensione, ormai fino a data da destinarsi -altro che 15 maggio 2023 - dei ricoveri presso la Ostetricia francavillese".

"Nel Brindisino l’assistenza materno fetale è prossima allo sfascio totale: se non bastasse il dramma di dover sopportare il travaglio, con tutti i suoi pericoli, durante un trasporto secondario, ora anche il parto per strada deve essere accettato quale normalità".

"Le donne del territorio ad oggi vivono ancora un disagio disarmante e un rischio troppo alto per loro stesse, la loro vita e per la vita dei loro nascituri - dice Cleopazzo - Viene loro negato in pratica il diritto alla salute ed alla vita: una condizione gravissima e a danno certamente delle donne in condizione di fragilità assoluta poiché prossime a concepire la vita, la stessa vita di cui dovremmo avere rispetto e considerazione".

"Questi episodi che, ahinoi, potrebbero essere sempre più frequenti in uno slancio al peggio, sono l’emblema dell’assenza di servizi sul territorio brindisino e danno la consapevolezza assoluta di quanto l’assistenza nel territorio brindisino sia ormai alla deriva".

"La Fp Cgil Brindisi chiede soluzioni certe e veloci, determinazioni efficaci e risolutive - conclude la segretaria Fp Cgil Brindisi - L’attesa per le mamma di Brindisi è la stessa di tutte le mamme di altri territori pugliesi e l’hanno vissuta mentre aspettavano il loro bambino, che oggi e ora merita di nascere al sicuro ed in sicurezza anche nel Brindisino".