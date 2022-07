Chiusura Ppit Cisternino, il sindaco: "Garantire all’utenza la necessaria assistenza"

CISTERNINO - Riceviamo e pubblichiamo un intervento del sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini sulla situazione situzione del locale Punto di Primo Intervento.

Ieri mattina ho appreso da alcuni cittadini che, contrariamente a quanto in precedenza formalmente comunicato dalla Asl di Brindisi, la postazione del Ppti di Cisternino è carente di medico in sede fissa. La presenza h12 del medico (8,00-20,00), garantiva un servizio che nelle ore notturne veniva integrato con la presenza del medico di continuità assistenziale. La cosa che mi ha ulteriormente lasciato perplesso è che non sia stata data alcuna comunicazione formale allo scrivente e ancor peggio che la popolazione non sia stata adeguatamente informata.

Considerato peraltro il particolare periodo, esprimo la più forte contrarietà di tutta la comunità avverso tale decisione, soprattutto in questo particolare periodo in cui al considerevole aumento delle presenze turistiche si aggiungono le particolari condizioni climatiche dovute alle varie ondate di calore. Sono state peraltro disattese rassicurazioni date in passato relative alla sospensione della chiusura del Ppit, rinviata a suo tempo a data successiva al completamento della Casa della Salute dove i medici di famiglia avrebbero potuto gestire in associazione i codici bianchi e verdi.

I ritardi della Regione e della Asl del passato non possono ricadere sulla comunità e soprattutto su chi ha bisogno di cure. La giustificazione anche del limitato numero di accessi è anche chiaramente dovuta ai limiti che il servizio 118 affronta nella gestione delle emergenze non potendo il Punto di Primo Intervento assicurare prestazioni come indagini diagnostiche o consulenze specialistiche anche quando queste sarebbero disponibili all’interno del Pta in cui sono allocati. Ho da subito chiesto notizie al direttore generale della Asl di Brindisi e nelle ultime ore ho chiesto al presidente Emiliano oltre che ad alcuni Consiglieri Regionali di interessarsi affinché si trovasse una soluzione tempestiva. In particolare ho contattato i consiglieri Fabiano Amati, Mauro Vizzino e Maurizio Bruno.

Questa mattina ho inviato al presidente della Regione Puglia, all’assessore Regionale alla Sanità Rocco Palese oltre che a consigliere Luigi Caroli e al direttore generale della Asl di Brindisi una nota formale di protesta e richiesta di intervento. La carenza di personale medico all’interno del servizio di gestione delle emergenze va affrontata con decisione adottando misure atte a reclutare quanto più personale possibile al fine di garantire all’utenza la necessaria assistenza. Non si può pensare di gestire un servizio fondamentale come il 118 senza il necessario ed indispensabile personale medico.

Auspico che i massimi vertici regionali assumano decisioni ed intraprendano azioni concrete per risolvere il problema alla radice considerato che il 118 è risultato essere un servizio essenziale nella gestione anche della pandemia. Questa mattina ho avuto comunque rassicurazioni che la postazione del 118 di Cisternino garantirà sempre h24 e tutti i giorni della settimana la presa in carico del paziente. Quindi, chiunque ne avesse la necessità, potrà continuare a rivolgersi al Punto di Primo Intervento ma è chiaro che ove il medico dovesse uscire per un codice rosso la postazione rimarrebbe presidiata solo da infermiere e che pertanto il problema è legato alla carenza di medici addetti al 118 e che i pochi rimasti sarebbero costretti a fare turni estenuanti.

Esprimo tutta la mia solidarietà agli operatori del 118 e al personale medico in particolare e chiedo con forza che le istituzioni regionali intervengano per trovare una soluzione duratura augurandomi che anche altri colleghi sindaci della provincia si uniscano in questa battaglia per il riconoscimento di servizi fondamentali nei confronti della cittadinanza tutta. La mia collocazione politica, all’interno del centrosinistra, non mi impedirà di lottare ed agire per garantire servizi dovuti alla cittadinanza a prescindere da chi sia il mio interlocutore.