Traffico in tilt durante il video mapping: ecco come cambierà la viabilità

BRINDISI – Dopo i disagi registrati la sera dell’8 dicembre e il fine settimana successivo (10-11 dicembre), il Comune di Brindisi mette mano alla viabilità nel centro storico in concomitanza con lo spettacolo del video mapping. Le proiezioni di video immersivi sulla facciata della Cattedrale hanno infatti richiamato centinaia di persone, mandando in tilt la circolazione fra piazza Duomo, via Tarantini e via Duomo, con le auto che facevano fatica a farsi strada fra i pedoni. Tutto ciò ha anche comportato una concreta questione di sicurezza per i cittadini.

Le strade chiuse al traffico

Per questo, dal 16 dicembre 2022 all'8 gennaio 2021, dalle ore 18 alle 24, tramite ordinanza a firma del dirigente del settore Traffico, è stata disposta la chiusura delle vie: Tarantini, Duomo (nel tratto stradale compreso da Vico seminario fino all’intersezione con la Via Tarantini), Vico De Moricino Vico De Dominicis e Via Colonne, ed il relativo divieto di transito a tutti i veicoli, restano esclusi dal presente provvedimento, i mezzi di Soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine e dei residenti di Via Colonne, Via De Leo, Via Montenegro, Piazza Santa Teresa, Vico De Dominicis e Via De Dominicis.

La viabilità alternativa

I veicoli in transito sulla Via Duomo che non sono residenti sulle vie sopra citate, in direzione Via Duomo, Via De Leo, Piazza Santa Teresa e Via Montenegro, giunti all’intersezione con Vico Seminario, avranno l’obbligo di svolta a destra ed il seguente itinerario alternativo: Vico Seminario - Via De Muscettola - Via F. Assennato – Via Casimiro; I veicoli in transito sulla Via dei del Balzo in direzione Via Duomo, Via De Leo, Piazza Santa Teresa e Via Montenegro, giunti all’intersezione con la Via Duomo, avranno l’obbligo di svolta a sinistra (già esistente) ed il seguente itinerario alternativo: Via Duomo, Vico Seminario - Via De Muscettola - Via F. Assennato – Via Casimiro.