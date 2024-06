Corso Garibaldi a misura di pedone nei giorni festivi: ecco l’ordinanza

BRINDISI – Ora è ufficiale. Corso Garibaldi sarà chiuso al traffico nei giorni festivi, per tutta l’estate. Lo dispone un’ordinanza a firma del dirigente del settore Urbanistica del Comune di Brindisi, Fabio Lacinio. Il provvedimento scaturisce da una mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale, nella seduta dello scorso 16 maggio. In quell’occasione, la proposta del consigliere Riccardo Rossi mise d’accordo maggioranza e opposizione.

Il corso resterà chiuso le domeniche e i festivi, per l’intero arco delle 24 ore, nel “tratto compreso tra via Pozzo Traiano e via Del Mare, tra via Dè Flagilla e via Pergola, tra via Pergola e via Pozzo Traiano, tra via Pozzo Traiano e piazza del Popolo, su vico Sacramento, sulla via Giudea – tratto compreso tra la scalinata ivi esistente e corso Garibaldi, e sulla via Rubini”.

Nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale potrebbe disporre altre misure in materia di viabilità. Il vicesindaco Massimiliano Oggiano e l’assessore alle Attività Produttive, nel corso di una recente commissione consiliare, hanno spiegato che è al vaglio la possibilità di istituire due isole pedonali, dalle 21 alle prime ore della notte, sette giorni su sette, sia in via de’ Terribile che nel tratto finale di corso Garibaldi, fra l’intersezione con via Amena e via del Mare.

Inoltre è stato avviato un confronto con Capitaneria di porto, Autorità di sistema portuale ed Stp, per realizzare un parcheggio, nei giorni festivi, presso la banchina di Sant’Apollinare, antistante al capannone ex Montedison. L’area di sosta sarebbe collegata al centro tramite motobarca, gratuitamente.

