Gara podistica e raduno motociclistico: ecco quali vie saranno chiuse al traffico

MESAGNE – Buona parte del centro di Mesagne sarà chiuso al traffico la mattina di domenica 22 maggio, in occasione del raduno motociclistico e della gara podistica organizzata dall’Asd Atletica Mesagne. Tale manifestazione che si snoderà per 10 chilometri lungo una buona parte delle vie cittadine. E’ prevista la partecipazione di atleti provenienti anche da altre regioni.

Come previsto da un’ordinanza a firma del comandante della Polizia locale di Mesagne, Teodoro Nigro, dalle ore 7 alle 13 vigerà il divieto transito e di sosta in Piazza Vittorio Emanuele II, via Granafei, via Carmine, piazza S.M. Arcangelo, via Bixio, via Maroncelli, via Marconi, via Brodolini, , via De Gasperi, , via Irpinia, via Basilicata, via Romagna, via Dante, via Luigi di Savoia, via Ionima, via Musciacchi, via Borgo Antico, piazzetta Riglietta, via della Posterla, via Duca Asparra, via Paduano, via Dante, via Sasso,via M. Svevo, via G. d’Ocra, via Sandonaci, via G.Antonucci, via san Pancrazio,via Foggia, via Torre S.Susanna, via Arco Ferraro, via Tumo,via Seneca, via Emilia, via Sannio, via Lombardia, via Arco Ferraro, via dei Noia, via M.Bassi, piazza Cavour, piazza Matteotti, via L.A.Resta,, via Albricci, piazza IV Novembre, piazza Vittorio Emanuele

L’organizzazione, la Polizia Locale e le autorità di pubblica sicurezza, ognuno per le proprie competenze, avranno cura di assicurare che l’importante evento sportivo si svolga nella massima sicurezza .