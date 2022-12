Finanziamenti impianti ciclo dei rifiuti: proroga fino a giugno 2023 per le gare

BRINDISI - Il sindacato Cobas ha contattato il responsabile dell'Ager (Agenzia regionale dei rifiuti), Gianfranco Grandeliano, per dissipare i dubbi sorti negli ultimi giorni rispetto al possibile mancato finanziamento degli impianti previsti a Brindisi per completare il ciclo dei rifiuti. "Alla nostra paura, come Cobas e dell'intera città di Brindisi, che vengano persi i finanziamenti per gli impianti se entro dicembre non fossero partite le gare il responsabile Ager ci ha risposto che il Ministero ha dato una proroga fino a giugno 2023", precisa Roberto Aprile.

"Ha continuato dicendo che i programmi restano fermi e che nei prossimi giorni ci sarà l'avvio delle gare per i tre impianti previsti per Brindisi, perchè fanno parte del piano regionale dei rifiuti. Poi per i cofinanziamenti statali c'è tempo per essere ottenuti. La Regione mantiene quindi la barra dritta sui programmi già definiti, così come ci viene rappresentata dal responsabile Ager".

"L'avvocato Grandaliano ci ha confermato inoltre la presenza all'incontro di monitoraggio sulla vertenza "ex Nubile, ex Termomeccanica, ex EVC, ex Bpsp" che si svolgerà nei prossimi giorni a Bari presso la Regione Puglia. Riunione di cui il presidente della Task Force regionale sulla occupazione, Leo Caroli, ci aveva già anticipato telefonicamente nei giorni scorsi e che dovrebbe svolgersi subito dopo la Befana 2023. Aspettiamo con ansia quindi la convocazione di questo incontro a Bari presso la Task Force, affinchè la città di Brindisi tiri un sospiro di sollievo ed i 60 lavoratori interessati possano stare più tranquilli".