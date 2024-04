Il cielo sulla spiaggia dà spettacolo: tornano gli aquiloni a Savelletri

FASANO - Dopo il grande successo dello scorso anno, il 13 e 14 aprile, sulla litoranea di Savelletri, in zona prati, torna l’appuntamento con il Festival degli aquiloni: ZooSkyline. Organizzato dal Gruppo Zoosafari con il patrocinio del Comune di Fasano, grazie alla collaborazione con i maggiori professionisti mondiali del settore, lo ZooSkyline promette di trasformare i cieli della località marina fasanese in un palcoscenico incantato di colori ed evoluzioni.

"Siamo entusiasti di annunciare il ritorno dello ZooSkyline - dice l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota -, il Festival degli aquiloni che ha conquistato il cuore in primis dei bambini, ma anche delle famiglie e dei visitatori di ogni età. Grazie alla ormai consueta collaborazione tra Comune di Fasano e Zoosafari, il 13 e 14 aprile la nostra città si trasformerà ancora una volta in un teatro a cielo aperto, dove l'arte di far volare gli aquiloni si fonderà con la bellezza naturale del nostro territorio. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento straordinario, ricco di colori e divertimento, per condividere insieme momenti indimenticabili".

Un ricco programma animerà le due giornate di Zooskyline 2024 e permetterà a grandi e piccini di godere dello spettacolo delle acrobazie di aquilonisti professionisti del calibro di Giovanni Govoni, in grado di pilotare ben tre aquiloni contemporaneamente, la bellezza degli aquiloni artistici, l’originalità degli aquiloni artigianali e la grandiosità degli aquiloni giganti tridimensionali.

Grande novità di questa edizione l’incredibile e gigantesca ball dal diametro di circa 38 metri e, per i più piccini, l’incontro con dinosauri e super eroi gonfiabili. Ma non è tutto: i Giardini del Vento offriranno un’opportunità unica di immergersi nella storia e nella magia di questi straordinari oggetti volanti con esposizioni, dimostrazioni dal vivo, laboratori didattici e attività varie. E nell’arena centrale, i più curiosi potranno cimentarsi in prove gratuite di aquiloni acrobatici. La presenza di stand di vendita di aquiloni professionali, inoltre, offrirà agli appassionati la possibilità di portare a casa un pezzetto di questa magia.

Appuntamento quindi il 13 e 14 aprile, dalle 10 alle 19, sulla litoranea di Savelletri, zona prati, per trascorrere in famiglia o con gli amici due giornate in allegria e all’aria aperta e farsi trasportare dal vento e dagli aquiloni sulle ali della fantasia. I visitatori potranno raggiungere a piedi Zooskyline 2024 usufruendo delle due aree di parcheggio preposte per l’evento, adiacenti ai due ingressi della zona prati di Savelletri: il primo parcheggio è sito in via degli Scavi, di fianco alla ex-scuola elementare di Savelletri, il secondo sulla SP90, lato monti di fronte al lido Ottagono. L’ingresso a Zooskyline 2024 è gratuito.