"Cimiteri aperti solo al mattino: è lesivo per i cittadini. Servono aperture pomeridiane"

BRINDISI - La decisione dell'Amministrazione Marchionna di limitare l'accesso ai cimiteri di Brindisi e Tuturano, durante il periodo estivo, solo al mattino trova la contrarietà del Partito Democratico locale. Recita una nota targata Pd: "Da qualche giorno ci giungono numerose proteste da parte di tantissimi cittadini brindisini indignati che lamentano la scarsa sensibilità da parte dell'amministrazione comunale riguardo gli orari di apertura dei cimiteri di Brindisi e Tuturano. Infatti limitare l'apertura a poche ore al mattino sta creando notevole disagio a coloro i quali, per impegni di lavoro, non possono recarsi a fare visita ai propri cari defunti nell'arco mattinale e agli anziani che preferivano recarsi al cimitero nelle ore pomeridiane evitando il picco estivo delle temperature".

Spiegano dal Pd che "alla base delle scelte compiute negli scorsi anni c'erano proprio questi motivi e per questo si decise di prevedere l'apertura pomeridiana mettendo nelle condizioni la maggior parte dei cittadini di poter accedere nei cimiteri brindisini. D'altronde comprendiamo benissimo le esigenze dei lavoratori dei cimiteri in questo periodo estivo. Riteniamo, però, che sia doveroso programmare la loro turnazione in modo da non creare disservizi all'utenza. E, soprattutto, reputiamo che il compito di una amministrazione comunale sia quello di garantire i servizi ai cittadini, non certo di contrarli come avviene oggi".

Infine, la nota si chiude con la richiesta del Partito Democratico: "Pertanto sollecitiamo all'Amministrazione comunale, in particolare al sindaco Marchionna e all'assessore al ramo Gianluca Quarta, che d'un tratto sembra aver dimenticato i diritti dei cittadini, la riformulazione del calendario in modo da garantire l'apertura pomeridiana anche a luglio ed agosto dei cimiteri, cosi come avveniva negli anni scorsi".