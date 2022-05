Cimitero, approvato il bando per l'assegnazione di loculi e ossari

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il bando per l’assegnazione dei 252 loculi e 168 ossari che compongono il nuovo edificio funebre pubblico realizzato tra il quarto e il quinto viale del cimitero.

La domanda per la concessione potrà essere effettuata dal coniuge o, in assenza, da un parente prossimo in occasione della tumulazione del feretro. L’istanza potrà essere presentata anche dalle persone in vita residenti nel Comune di Francavilla Fontana con età pari o superiore ai 65 anni. La concessione, avente validità di 20 anni rinnovabili per una sola volta, prevede il pagamento di 1.750 euro per il loculo e di 550 euro per ciascun ossario. Il bando integrale, contenente le modalità e le tempistiche per la presentazione delle istanze, è consultabile sul sito internet istituzionale.

“Il nuovo edificio funebre – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – è stato uno dei primi obiettivi che ci siamo posti appena insediati. La costruzione è stata concepita sui principi dell’accessibilità e dell’inclusività. Grazie ai ricavi derivanti dalla vendita di loculi e ossari garantiremo la sostenibilità dei servizi cimiteriali e manterremo salda la gestione pubblica del Cimitero.”

L’edificio funebre è una costruzione di concezione moderna, dotata degli allacci di luce e acqua, pienamente accessibile per le persone con mobilità ridotta. A differenza dei tradizionali colombari già presenti nel cimitero, nel nuovo edificio la suddivisione dello sviluppo verticale è interrotta da due ballatoi raggiungibili tramite scala o ascensore.

“Con l’approvazione di questo bando – prosegue l’assessora ai Servizi Cimiteriali Maria Passaro – rispondiamo ad una problematica particolarmente sentita dalla cittadinanza. Abbiamo voluto che questo nuovo edificio rispondesse a tutti i requisiti previsti in materia di accessibilità per consentire a tutti di poter far visita ai propri cari. Tutto questo coerentemente con le politiche di mobilità che stiamo portando avanti in questi anni.”

L’edificio è stato progettato per consentire alla cittadinanza di omaggiare il proprio defunto a prescindere dall’ubicazione del loculo, garantendo allo stesso tempo una adeguata visibilità e facilità di accesso. Per questa ragione non sono state previste differenziazioni nella tariffa di concessione.

La realizzazione dei nuovi loculi e la fornitura del collegamento verticale meccanizzato portano a più di 600 mila euro gli investimenti operati nel cimitero negli ultimi tre anni. Tra questi spiccano la realizzazione dei nuovi bagni e gli interventi per la messa in sicurezza e il rifacimento della pavimentazione dell’ingresso monumentale e di alcune aree particolarmente danneggiate.