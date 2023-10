Il circo Rolando Orfei fa tappa a Brindisi. Anche la possibilità di visitare lo zoo

Prezzo non disponibile

BRINDISI - Il circo Rolando Orfei fa tappa a Brindisi. Appuntamento dal 12 al 22 ottobre presso il piazzale del Centro Commerciale Le Colonne. Spettacoli tutti i giorni alle 17.30 e alle 21, la domenica ore 16 e 18.30. Riposo il martedì. Visita allo zoo sabato e domenica dalle 10 alle 13.

Tradizione e novità saranno gli ingredienti dello spettacolo che in due ore circa propone clown, trapezisti, equilibristi ed artisti di vario genere. "Abbiamo ad esempio la donna laser, uno spettacolo tecnologico con un laser che viene dagli Stati Uniti; uniamo così le novità del presente alle esibizioni della tradizione circense". Spiega Alex Zorzan responsabile della comunicazione del circo pronto ad accogliere pesaresi e visitatori da ogni dove per un evento che mancava in città da tanto tempo.

Nell'intervallo la possibilità per il pubblico di vedere lo zoo con gli animali quali zebre, leoni, capre, cavalli, poni e altri compreso un esemplare di canguro albino unico in Europa. "Siamo davvero contenti di essere qua, Brindisi è una città che ama il circo e che negli anni passati ha dato grandi soddisfazioni a questo spettacolo con un pubblico sempre molto caloroso e affettuoso".

"Tutti gli animali presenti sono nati qui al circo - sottolinea Zorzan - nessuno è prelevato dal suo habitat naturale e voglio precisare che gli animali che si vedranno nello spettacolo come cavalli, lama, poni e cammelli, si limiteranno a sfilare senza esibirsi in alcun esercizio". Il circo è provvisto di un veterinario proprio che segue gli animali in caso di necessità.

Il Circo Rolando Orfei ed ha sempre superato i controlli sanitari territoriali. "Prima di qui siamo stati a Fermo e prima Ancora Igea Marina, Rimini, e in inverno a Milano e Monza e non abbiamo mai ricevuto una segnalazione superando sempre i controlli in termini di spazi, benessere animale e regolamentazione Cites (convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche).

Il circo è uno degli spettacoli più antichi che ci siano e riunisce generazioni intere; nella tappa fermana una nonna di 95 anni era presente con la figlia e la sua nipotina. Info 347.0061954 o sui canali social.