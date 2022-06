Cis, oltre 3milioni di euro per la messa in sicurezza della marina di San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO - Anche San Pietro Vernotico, come altri Comuni costieri adriatici della provincia di Brindisi e Lecce, ha ottenuto un finanziamento di oltre 3milioni di euro (per l'esattezza 3milioni e 750mila euro) nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo, da utilizzare per la messa in sicurezza della falesia in crollo tra Campo di Mare e la foce del canale Cimalo, tratto litorale tra l'ultima scogliera emersa longitudinale off-shore, e la piccola spiaggia posta a circa 200 metri dell'argine sinistro del canale, a realizzarsi mediante una scogliera sommersa continua, longitudinale off-shore, a partire dall'ultima scogliera emersa di Campo di Mare, in direzione nord.

Si otterrà così il ripascimento sabbioso, protetto dalle opere di difesa sommerse, disposte così da comporre una cella, rettangolare, di ripascimento, la riprofilatura della falesia sabbioso-limosa, subverticale con una scarpata di 60 gradi rispetto all'orizzontale. Saranno infine realizzate le opere accessorie: piantumazioni antierosive, vegetazione di consolidamento del terreno, pedane, passerelle, protezioni anticaduta. "Per l’amministrazione è stata preziosa la costante disponibilità dell’onorevole Mauro Dattis ed il lavoro operativo dell’assessore Gianluca Epifani - dichiara il sindaco Pasquale Rizzo - martedì prossimo si procederà alla sottoscrizione dell’accordo innanzi a prefetto di Brindisi e al ministro Carfagna oltre che agli altri attori protagonisti di questo percorso."

"Ricordo - conclude Rizzo - incontri fatti in passato dinanzi al prefetto con i precedenti governi che fissavano tempi e modi per avviare il Cis, ma, una volta ricevuti i progetti nei termini stabiliti, non hanno più dato seguito agli impegni assunti. Riscontrare l’operatività di chi ha convocato i sindaci non già ancora per discutere di ciò che in futuro sarà valutato, ma per firmare il Contratto Istituzionale di Sviluppo Brindisi-Lecce-Costa Adriatica è aspetto di rilevanza strategica e dimostrazione di concreta azione di governo."