Schede Cis, si’ unanime del consiglio comunale: martedì la firma

BRINDISI - C'è il sì unanime del consiglio comunale di Brindisi alle schede dl Cis, il contratto istituzionale di sviluppo, che porterà nella provincia di Brindisi ben 60 milioni di euro. Solo per la città di Brindisi ne sono previsti 52. "Un contratto storico per Brindisi - ha commentato il sindaco Riccardo Rossi dopo il voto - per cambiare il volto della nostra città."

Gli interventi previsti per Brindisi e per i Comuni della fascia costiera riguardano la riqualificazione dell’ex collegio navale Tommaseo, il recupero della prima porzione dell’isola di Sant’Andrea. Passando, poi, per la realizzazione di una ciclovia da Carovigno a Torre Guaceto al completamento di interventi per la mobilità dolce per il litorale di Ostuni e altro ancora. Otto milioni, quindi, sarà divisi tra le amministrazioni comunali di Fasano, Ostuni, Carovigno e Torchiarolo.

Tali interventi dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2027. Successivamente potranno essere finanzianti anche dei progetti non immediatamente eleggibili ma comunque ammissibili al Cis, con priorità media, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito delle economie maturate in sede di realizzazione degli interventi prioritari. Domani, martedì 28 giugno, alle ore 16, in prefettura, alla presenza del ministro Carfagna, i sindaci dei comuni della fascia adriatica delle province di Brindisi e Lecce sottoscriveranno i contratti istituzionali di sviluppo.