"Carenza di uomini e mezzi, vigili del fuoco pugliesi in perenne emergenza"

“I vigili del fuoco pugliesi sono in perenne emergenza”. Lo sostiene il segretario generale della Fns Cisl Puglia, Leonardo De Marco, i una nota in cui denuncia varie problematiche legate alla carenza di uomini e di mezzi che affliggono i comandi provinciali pugliesi.

“Nel momento più critico – afferma il sindacalista - responsabilmente abbiamo lavorato senza sosta contro le fiamme e siamo stati in silenzio! Ora che “Caronte” sembra un ricordo, vogliamo dire la nostra”. Fra ordinanze per la prevenzione degli incendi boschivi non rispettate e gli effetti del cambiamento climatico, De Marco rimarca come i pompieri siano perennemente alle prese con emergenze dovute a: incendi boschivi; maltempo; terremoto; dissesti idrogeologici; alluvione.

La Fns Cisl regionale denuncia da anni sia ai vertici del dipartimento dei vigili del fuoco che alla regione Puglia, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali “le gravissime carenze dei Comandi Vigili del Fuoco della Puglia”.

Vi è infatti una carenza di risorse umane: “Siamo in pochi – sostiene De Marco - urge un incremento del personale operativo e del ruolo tecnico professionale”. Viene denunciata anche la mancanza di automezzi speciali (“il territorio pugliese - afferma ancora il segretario regionale della Fns Cisl - ha in dotazione un numero esiguo, rispetto alle dimensioni del proprio territorio e le sue caratteristiche, di autoscale ed autogrù ovvero quelle in dotazione sono ‘datate’) e di automezzi pesanti specifici “per affrontare in maniera più efficace (maggiore riserva idrica) gli incendi boschivi ovvero di interfaccia urbano-rurale”.

E poi vi è carenza di: attrezzature di soccorso; dispositivi di protezione individuali; sistemi e procedure di decontaminazione per automezzi e attrezzature.

“Per iniziare – conclude De Marco - chiediamo la riclassificazione dei comandi pugliesi, quindi un reale potenziamento significativo di ‘uomini e mezzi’ anche tramite l’istituzione di nuovi distaccamenti, che tenga conto delle proporzioni del territorio, delle sue caratteristiche fisiche, infrastrutturali, industriali, commerciali ecc… perché la Puglia merita la giusta considerazione”