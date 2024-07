Licenziamenti Sir Brindisi: gli interventi dei sindacati

Riceviamo e pubblichiamo gli interventi di Cisl e Fit Cisl e Cgil sui licenziamenti Sir

Lo spostamento dell’incontro presso la task force regionale per l’occupazione, al giorno 24 luglio prossimo - previsto inizialmente per il 19 u.s. - ha comportato anche lo spostamento dell’avvio della procedura di licenziamento dei lavoratori Sir. A nostro avviso, quella procedura va rigettata, come chiederemo in sede regionale alla presenza dell’Azienda e di Arpal, Ente con il quale la procedura va discussa. Brindisi vive una transizione energetica assai impegnativa ed è anche per questo che da tempo la Cisl Taranto Brindisi denuncia che il momento degli annunci è terminato e che occorrono ora fatti concreti, per scongiurare una disgregazione e una tensione sociale giunte oramai al limite della governabilità.

Non è tempo di protagonismi ma occorre unità d’intenti, perché sono in gioco i destini di lavoratori, famiglie e imprese, ovvero dell’economia del territorio. Eppure si continua a vantare l’anticipo della chiusura della Centrale Federico II da parte del Mase e anche di Enel; ebbene si abbia il coraggio anche di dire che questo comporta l’azzeramento dei redditi, solo per ora di oltre 70 famiglie di dipendenti della Sir.

Licenziamenti che le Aziende Enel e Sir, oltre alle istituzioni nazionali e regionali, rischiano di avere sulla coscienza, se non dimostrano sensibilità e tempestività nel fornire le giuste risposte. La Cisl e la Fit Cisl auspicano, dunque, che sensibilità politiche e responsabilità istituzionali producano interventi determinanti, affinché sia scongiurato il depauperamento economico ed industriale che rischia di abbattersi su Brindisi. Quasi non bastasse il clima torrido di questa stagione, è assai credibile che potrebbero in tal caso infiammarsi ben altri climi.

Ed allora si acceleri sulla convocazione del tavolo di coordinamento ministeriale sulla de-carbonizzazione, giungendovi da parte del Governo con formule di sviluppo concrete e realizzabili in tempi celeri e, magari, con un vero e proprio Accordo di Programma. Frattanto, Regione Puglia, Governo nazionale, Enti strumentali, parti sociali, Sir ed Enel - la cui responsabilità sociale d’impresa andrebbe dimostrata anche nei periodi di burrasca oltreché delle vacche grasse – devono individuare le opportune soluzioni, utili a fermare quei licenziamenti.

La Cisl e la Fit Cisl non molleranno e seguiteranno a rivendicare partecipazione e corresponsabilità sociale, a fronte di una situazione difficilissima ed impegnativa che, come detto, è sul punto di deflagrare, come dimostrato dai presidi spontanei messi in campo da lavoratori spinti dalla disperazione. A loro fianco continueremo a rimanere, ogni istante, fino a quando non saranno fornite le risposte opportune.

Antonio Macchia segretario generale Cgil

Cgil e Filt Cgil di Brindisi sono al fianco dei 76 lavoratori licenziati dalla Sir, operativa nella centrale Federico II. La manifestazione a Costa Morena, con il blocco dei cancelli di ingresso, è un segno forte e inevitabile da parte di tanti lavoratori brindisini in difesa del proprio posto di lavoro, non per godere di un periodo di ferie, ma perché «collocati a riposo definitivo», licenziati dalla propria azienda.

La crisi legata alla decarbonizzazione sta avendo ripercussioni gravissime sul fronte lavorativo in vari settori del nostro territorio. La chiusura della centrale Enel di Cerano e le problematiche correlate hanno messo a dura prova la tenuta economica e sociale della nostra comunità. Purtroppo, ad oggi, da parte del governo ci sono state solo parole e non è stato speso un euro per fronteggiare le emergenze occupazionali con nuovi progetti.

La Cgil ha ribadito con forza il tema dell'emergenza occupazionale. È evidente che la situazione richiede misure straordinarie, tra cui una legge speciale per Brindisi che possa fornire gli strumenti necessari per affrontare questa crisi senza precedenti. Abbiamo richiamato il governo alle sue responsabilità, sottolineando che i grandi player presenti sul territorio, ad iniziare da Enel, sono partecipati dal governo stesso e devono essere richiamati alla loro responsabilità sociale

Gli indicatori sociali del nostro territorio sono allarmanti e non possiamo accettare che le promesse restino sulla carta mentre la nostra comunità continua a soffrire. La Cgil continuerà a portare avanti questa ed altre vertenze fino a quando non ci sarà un piano concreto, con risorse effettivamente destinate alla riconversione industriale e alla creazione di posti di lavoro stabili e di qualità.

L'azienda Sir ha le sue responsabilità e la Cgil di concerto alla Filt le stanno richiamando con attenzione e forza. Tuttavia, non possiamo dimenticare come la situazione del comparto industriale a Brindisi sia grave e preoccupante ben oltre la sola azienda Sir. Le nostre denunce sembrano voci nel deserto istituzionale, grida d'allarme derubricate quasi a proteste di facciata. Enel, che per decenni ha influenzato il destino industriale di Brindisi, continua ad ignorare deliberatamente le sollecitazioni dei sindacati e dei lavoratori.

La Cgil prosegue ad oltranza il suo impegno per i lavoratori Sir ed al contempo sollecita con forza ed urgenza i rappresentanti istituzionali locali, regionali e nazionali a prendere una posizione netta ed inequivocabile anche verso Enel. Ma soprattutto è necessario che il Governo centrale, senza ulteriore indugio, tracci una reale azione prospettica sul futuro industriale di Brindisi che, a partire dal sito Enel di Cerano, ha sostenuto lo sviluppo economico dell’intero Paese. È evidente che se si perde in partenza la battaglia con Enel, giornate come oggi si ripeteranno con sempre maggiore frequenza, aumentando l'esasperazione sociale che abbiamo già evidenziato al Prefetto e al Ministro nell'incontro di questa settimana.

È inaccettabile che, di fronte a una crisi così grave, il governo resti inattivo. È tempo di colmare questo vuoto istituzionale e agire con determinazione per garantire un futuro migliore ai lavoratori di Brindisi e alle loro famiglie. La CgiL di Brindisi, in tutte le sue articolazioni categoriali, continuerà a lottare per i diritti dei lavoratori e per il futuro del nostro territorio, chiedendo a gran voce risposte concrete e tempestive da parte delle istituzioni.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui