Carenza risorse umane, Cisl Fp chiede incontro al sindaco su politiche assunzionali

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Funzione pubblica Cisl-Fp Taranto-Brindisi, a firma di Antonio Palma (segreteria aziendale/Rsu) su una richiesta di incontro inoltrata al sindaco di Brindisi e al responsabile rapporto sindacali del Comune per discutere di politiche assunzionali​

Nessuna notizia da palazzo di città circa le intenzioni dell’Amministrazione comunale riguardo un piano assunzionale, ipotizzabile e credibile, ormai non più procrastinabile che possa far fronte alla carenza cronica di risorse umane, carenza che si ripercuote gravemente e quotidianamente sull’operato di tutti gli uffici dei vari settori del Comune. Per tale ragione questa segreteria aziendale Cisl/Fp di Brindisi-Taranto e la sua componente Rsu non possono più sottacere sull’argomento ed esprimono le proprie preoccupazioni e perplessità rappresentandole al governo della città.

Archiviato il piano di fabbisogno del personale 2023-205 con la previsione di nessuna assunzione a tempo indeterminato, ad oggi tale previsione, lontana dall’essere archiviata, rimane confermata, salvo l’impegno richiamato nel Piao 2024-2026 ad intervenire modificando e integrando il nuovo piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026.

A distanza di ormai sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo tra Stato e il Comune di Brindisi al fine di contribuire al riequilibrio strutturale del disavanzo fino al 2037, siglato dal Sottosegretario Mantovano con delega del presidente del Consiglio dei Ministri ed il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, buio pesto ancora riguardo l’entità del contributo, con fondi pubblici, da riconoscere al Comune di Brindisi, da parte del Governo, dal quale impegnare, così come deciso dal Consiglio Comunale e ribadito all’interno del Piao 2024-2026, il 30 per cento da destinare alle assunzioni e prevedendo con esse anche la stabilizzazione dei funzionari, tecnici Coesione Sud, la cui professionalità, acquisita sul campo in questi anni di attività e che ha portato a mettere a terra progetti in materia di coesione sociale per un ammontare di circa cinquanta milioni di euro, a nostro avviso non può disperdersi.

Convinti da sempre che il confronto tra idee non possa che arricchire le parti, si chiede, con la presente, al sig. sindaco, la convocazione nel più breve tempo di un tavolo di confronto sul tema, alla presenza della Segreteria territoriale e aziendale, nelle more, inoltre, di conoscere le risultanze del rendiconto di gestione 2023, ferme restando le prerogativeattribuite all’Amministrazione in materia di politiche del personale.

