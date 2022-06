Cisom: attività di raccolta di beni di prima necessità per i profughi ucraini

BRINDISI – A più di tre mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina, i volontari del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom continuano a prestare assistenza ai profughi che transitano a Siret. Il Cisom è attivo sul posto dal 15 marzo. Una squadra di volontari specializzati è arrivata al confine tra Romania e Ucraina, per prestare servizio all'interno di un ampio campo di accoglienza. La missione all’estero del Cisom proseguirà anche nei prossimi mesi. Numerosi i volontari che da tutta Italia hanno fornito disponibilità e che preparano la partenza per garantire il turnover e l’assistenza alla popolazione in fuga.

Il gruppo di Brindisi prosegue l’attività sul territorio brindisino con il punto di raccolta di generi di prima necessità, presso i locali annessi alla chiesa di Santa Lucia. Nei prossimi giorni è pronta un’altra spedizione di oltre 3 tonnellate di generi alimentari e presidi sanitari.

Continua anche la campagna nazionale di raccolta fondi con donazioni sull’IBAN: IT41D0200805038000105867301 intestato a FONDAZIONE CISOM - Causale: Aiuto Ucraina. E' possibile trovare tutte le info per contattare, supportare o seguire le attività del Gruppo Cisom Brindisi sul sito nazionale https://www.cisom.org/sedi/gruppo-brindisi/ o attraverso i canali social Facebook e Twitter: @cisom.brindisi o Instagram: @cisom_brindisi.