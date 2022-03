A Cisternino i primi bambini ucraini in fuga dalla guerra: partita la macchina solidale

CISTERNINO - Squilla in continuazione il cellulare di Walter Trento, sono decine di famiglie che chiamano per offrire un tetto sicuro ai bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. Perchè Walter, residente a Cisternino insieme alla moglie Nadiya Yamnych, originaria di Leopoli (trasferita in Valle d'Itria per amore) da lunedì ospitano un gruppo di 12 bambini ucraini, tra i quali 11 minori. Sono arrivati in Puglia grazie ad una rete di conoscenze di Nadiya e le Ong che, in queste ore, stanno stilando un elenco di bambini le cui famiglie hanno firmato il consenso per mandarli in Italia, al sicuro. E' partita così la macchina solidale: un viaggio difficile per arrivare al confine slovacco e recuperare i bambini.

E nelle prossime ore potranno partire altri pulmini a prendere altri bimbi grazie all'appello lanciato da Fabio Macaluso, avvocato romano, vicino di casa di Walter e Nadiya a Cisternino: “Stiamo cercando volontari che si rechino al confine polacco-ucraino con propri mezzi di trasporto per sfollare bambini dal teatro di guerra. La rete di solidarietà si sta allargando ogni ora, la risposta positiva di tante persone ci dà la forza per continuare. Medici, psicologi hanno offerto il loro supporto gratuito, anche, perchè non sappiamo quanto tempo questi bambini rimarranno qui ed è necessario, prima di tutto, che la loro presenza venga regolarizzata e che possano tornare ad una vita normale. Ci stiamo organizzando in tutto e per tutto per farli stare bene e al sicuro."