Prevenzione delle truffe: l'Arma dei Carabinieri incontra gli anziani

CISTERNINO - Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Fasano, rappresentati dal capitano Massimo Cicala, alla presenza anche del comandante della locale stazione, luogotenente c.s. Salvatore Pernice, e del vice sindaco Roberto Pinto, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, nell’ambito dei seminari divulgativi per la diffusione della prevenzione alle truffe in danno di vittime vulnerabili, hanno incontrato all’interno del centro polivalente “Vincenzino Punti” circa 70 anziani delle locali associazioni.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema della prevenzione alle truffe, focalizzando l’attenzione, in particolar modo, sulle strategie di contrasto ai vari modus operandi attuati dai malfattori. Gli anziani hanno partecipato con interesse all’incontro e hanno rivolto numerose domande e rappresentato alcuni loro dubbi. L’Arma dei Carabinieri da sempre promuove questo tipo di contributo culturale, coinvolgendo attivamente i cittadini, con i quali viene instaurato un concreto confronto, stimolandone la curiosità. L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri apportare il suo contributo di vicinanza alle persone con l’obiettivo di prevenire determinati fenomeni criminali e accrescere il senso di fiducia verso le istituzioni.