Dimentica la borsa su una panchina: ritrovata e riconsegnata dai carabinieri

CISTERNINO - In un momento di distrazione ha lasciato la borsa su una panchina nel centro di Cisternino, il tempo di sistemare il figlioletto in auto per far ritorno a San Michele Salentino. Poi se ne dimentica. Per fortuna, però, grazie ad una segnalazione ai carabinieri della locale stazione la borsa è stata recuperata e riconsegnata. E' accaduto ieri sera (domenica 11 dicembre 2022) ad una famiglia di San Michele Salentino, l'uomo commerciante di auto. Con la moglie e il bimbo erano in giro per la cittadina della Valle d'Itria addobbata a festa per il Natale. Prima di far ritorno a casa e intenta a sistemare il bimbo all'interno dell'auto, la donna ha lasciato la borsa su una panchina: all'interno documenti vari, carte di credito, le chiavi dell'attività commerciale e di casa. Oltre al valore dello stesso accessorio. Ma appena rientrati a San Michele Salentino hanno ricevuto la chiamata da parte dei militari che avevano recuperato la borsa, all'interno non mancava nulla. La proprietaria, attraverso BrindisiReport, ringrazia colui o colei che ha segnalato la presenza della borsa alle forze dell'ordine per l'onestà e la cortesia dimostrate.