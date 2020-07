Prefettura, Comune e forze dell'ordine insieme per il "controllo del vicinato"

BRINDISI - Questa mattina, in prefettura, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il prefetto, il sindaco di Cisternino ed i vertici territoriali delle forze dell'ordine per il “Controllo di Vicinato”. L’iniziativa, che nasce con l’idea di rafforzare ulteriormente la partecipazione civica, fornisce un ulteriore, importante contributo alle attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, istituzionalmente svolte dalle forze di polizia, implementando, da un lato, le tradizionali linee di intervento a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e favorendo, dall'altro, la coesione solidale mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio e l'incremento dei livelli di consapevolezza sulle problematiche esistenti.

I cittadini, secondo il modello operativo della “sicurezza partecipata”, verranno coinvolti nelle attività di osservazione della propria zona di residenza allo scopo di prevenire la commissione di reati e valorizzare forme diffuse di controllo sociale, con modalità di reciproca attenzione. L’intesa prevede una serie di impegni volti a definire le finalità, gli ambiti operativi e le modalità di esecuzione dell’accordo. In particolare, il documento prevede l’istituzione di “gruppi di vicinato” che dovranno riferire le informazioni di interesse alle forze di polizia, limitando l’intervento ad una attività di osservazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comune, da parte sua, si impegna a promuovere il progetto sensibilizzando i cittadini per favorire la creazione di una “rete” di vicinato ed individuare uno o più referenti del progetto e a predisporre apposita cartellonistica nelle strade cittadine interessate alla sperimentazione. La locale polizia dovrà mantenere un rapporto costante e diretto con i coordinatori favorendo anche momenti formativi. L’accordo rappresenta un ulteriore dispositivo che va ad implementare le attività di prevenzione a tutela della sicurezza del territorio. L’iniziativa ha preso l’avvio dal Comune di Cisternino e sarà promossa in altri comuni che vorranno eventualmente aderirvi al fine di incentivare la partecipazione attiva dei cittadini in aree che presentano analoghe problematiche e specificità territoriali.