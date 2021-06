"La città dei ragazzi e delle ragazze”: al via un campus estivo itinerante

TORCHIAROLO - Ha avuto inizio il 21 giugno scorso e proseguirà per 2 settimane il progetto estivo per i minori del Comune di Torchiarolo: “La città dei ragazzi e delle ragazze”.

"E' la risposta dell’amministrazione comunale al bisogno di gioco, di relazioni e di vacanza dei bambini dopo un faticoso anno scolastico, fatto di Dad, di chiusure e restrizioni ed è al tempo stesso una significativa azione di fiducia e di rinforzo nelle politiche della famiglia, di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro". Si legge nella nota di presentazione.

"Oltre al gioco e al divertimento nei parchi avventura e acquatici, il progetto si caratterizza per le attività educative volte alla conoscenza del territorio come la città di Brindisi con i suoi monumenti e della natura incontaminata e protetta dei giardini botanici. Il sindaco, Elio Ciccarese e l’assessore alle Politiche sociali, Paola De Masi esprimono gratitudine alle numerose famiglie che, in questo particolare momento storico, hanno manifestato il loro consenso “affidandoci” il loro bene più prezioso: i propri bambini. Ed è per questo motivo che l’amministrazione comunale, insieme al contributo fondamentale dell’Ufficio dei Servizi Sociali, non ha trascurato alcun aspetto. Si è voluta dare un’opportunità di svago e di gioco, ma con l’imprescindibile risvolto educativo di ogni attività proposta, il tutto nella massima sicurezza e con figure professionali accuratamente selezionate".

"Questa forma di campus estivo itinerante è stata inizialmente una scommessa, proposta con la preoccupazione di non riuscire a raccogliere le adesioni previste, ma, in poco tempo, l’entusiasmante risposta delle famiglie ha fatto sì che si partisse per questa nuova avventura"