Cna Brindisi. Franco Gentile rieletto presidente, rinnovato l'ufficio

BRINDISI - Si è svolta a Brindisi, presso la sede di via Sabin 2, l’assemblea elettiva della Cna Brindisi, la confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media Impresa. I lavori sono stati aperti dal presidente uscente Franco Gentile che, nella sua relazione, ha descritto l’attività svolta nei quattro anni di mandato. “Sono stati anni di intenso lavoro – ha affermato Gentile – che ci hanno consentito di mettere in atto nuovi processi organizzativi che hanno posto la Cna ancor più al servizio dei propri associati e, più in generale, delle micro, piccole e medie imprese”.

Il presidente si è poi soffermato sul ruolo svolto dalla Cna durante la fase più complessa dell’emergenza sanitaria: “La nostra ‘mission’ – ha aggiunto Gentile – è stata quella di non lasciare da solo nessun imprenditore. Abbiamo dato vita ad un grande lavoro di squadra che ci ha permesso di ottenere risultati importanti nel contenimento dei disagi grazie all’interlocuzione con le istituzioni e ad un ruolo propositivo, frutto di una profonda conoscenza delle problematiche che gli imprenditori sono stati chiamati ad affrontare: Semplifica, Sblocca, Snellisci devono essere le parole d'ordine per avviare un grande cantiere di riforme da realizzare rapidamente”. Non sono mancati, poi, riferimenti all’azione propositiva della Cna per un rilancio economico ed occupazionale del territorio.

La relazione del presidente Gentile si è conclusa con un invito, alle istituzioni e alle parti sociali, ad attuare un "cambio di passo": "Questo terribile periodo – ha concluso Gentile - ha rafforzato la nostra convinzione che ‘Collaborazione e Condivisione’ tra istituzioni, forze politiche e parti sociali dovrebbero rappresentare la cornice naturale entro la quale elaborare progetti e indirizzi, per affrontare le enormi trasformazioni sulle quali la pandemia ha agito da acceleratore. Siamo davanti ad una sfida enorme e come Cna di Brindisi siamo stati e saremo parte attiva di questo cambiamento per dare risposte nuove al nostro popolo; un popolo di imprese, micro, piccole e medio strutturate".

Al termine dei lavori Franco Gentile è stato riconfermato per acclamazione, così come l’ufficio di presidenza che per i prossimi quattro anni sarà composto da Cosimo Alfonzetti (Francavilla – Alfonzetti Pitturazioni), Mary Capodieci (Mesagne – Capodieci e Figli srl), Michele Carriero (Ostuni – Il Giglio srl), Marcello Danese (Brindisi – Edilservice srl), Michele Galizia (Brindisi – Santo Stefano Luxury Rooms), Roberto Galluzzo (Brindisi – Tecnogal service srl), Dino Ligorio (San Vito – Pasta Ligorio ), Fabio Longo (Brindisi – SL snc), Maria Malorzo (Brindisi – Vetri d'Arte), Francesco Piscinelli (Carovigno -Reverse Hotel), Emanuele Sternativo (Francavilla – Novimpianti srl), Vanessa Coppola (TQC srl- Cna Giovani Imprenditori), Mirella Mingolla (Mingolla cantiere nautico- Cna Impresa Donna), Corrado Cifarelli (Cna Pensionati), Tamara Brigante (Brigante srl - Cna Industria) e Luigi Rizzi (Solemare vacanze srl -Cna Turismo).

Sonia Rubini è stata riconfermata nel ruolo di direttore provinciale. Svolgerà le funzioni di revisore unico Giuseppa Calò, mentre il collegio dei garanti sarà composto da Cosimo Convertino (presidente) e dagli avvocati Alessandro Dell’Aquila e Simona Maniscalco.