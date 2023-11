Precari Sanitaservice: sit-in di Cobas davanti al palazzo della Regione Puglia

BARI - I sindacati Cobas di Brindisi e Lecce torneranno insieme a Bari nella giornata di mercoledì 15 novembre, in concomitanza con lo svolgimento del Consiglio regionale, per esporre ancora una volta le esigenze dei precari della Sanitaservice, risultati dalla pandemia covid 19. Presenti anche alcuni associati leccesi per esporre delle rimostranze relative al loro territorio. I manifestanti si recheranno in via Gentile, dove è collocato il palazzo della Regione Puglia, a partire dalle ore 10.30.

"Nonostante gli impegni presi in maniera particolare dall’assessore alla sanità Rocco Palese, non riusciamo a capire perché la questione Sanitaservice si rimandi ancora - si legge in una nota Cobas - Le richieste fatte dalla Regione Puglia all'Asl ed a Sanitaservice, di ricevere la documentazione sul fabbisogno, sono state realizzate da mesi".

"Le relazioni spiegano che il tutto avverrebbe a spesa invariata perché i nuovi lavoratori prenderebbero il posto di quelli andati in pensione, insieme alla riduzione degli straordinari e dei nuovi affidamenti - prosegue la nota - Andiamo a Bari per chiedere le motivazioni dei rinvii, avendo il timore che la Regione rimandi chissà ancora per quanto oppure addirittura annulli queste necessarie assunzioni".