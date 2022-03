Coldiretti e Campagna Amica donano alla Caritas i migliori prodotti made in Italy

MESAGNE - Saranno consegnati alle famiglie mesagnesi che hanno maggior bisogno i migliori prodotti del made in Italy. La donazione arriva da Coldiretti e Campagna Amica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e “Casa di Zaccheo”: ieri mattina, il presidente dell'associazione, Carmelo Dellimauri, e il segretario Antonio Porro hanno consegnato le scorte alimentari al centro Caritas di Mesagne con sede in via Materdona.

“L’obiettivo – ha spiegato Dellimauri - è dare la possibilità anche ai più poveri di gustare il meglio della gastronomia italiana e per ricordare che bisogna combattere le difficoltà economiche, aggravate prima dall'emergenza Covid e purtroppo, da pochi giorni, anche da ciò che sta accadendo in Ucraina”. Al momento della consegna, accogliendo l’invito giunto dai promotori dell’iniziativa di beneficenza, hanno partecipato il sindaco della città, Antonio Matarrelli; l’assessore alle Politiche Sociali, Anna Maria Scalera, don Pietro De Punzio, responsabile della “Casa di Zaccheo”, e la responsabile dell’ufficio Servizi sociali, Stefania Palana. “Un gesto di generosità che assume un valore importante, non solo per gli aspetti strettamente materiali. I pacchi che verranno distribuiti contengono prodotti alimentari dei più rinomati marchi nazionali: grazie, a nome mio e dell’Amministrazione, agli autori di un gesto che esalta il valore della solidarietà”, ha commentato il sindaco Matarrelli.

Pasta, legumi, passata di pomodoro, sottoli, prosciutto crudo, farina, i migliori formaggi stagionati, latte, olio extravergine, salumi, carne in scatola e prodotti per bambini: è lunga la lista e ogni famiglia beneficiaria riceverà un pacco ricco e variegato, contenente cibo e ingredienti di ottima qualità. “La nostra città, anche attraverso esempi come questo, si conferma una realtà solidale di cui andare orgogliosi”, ha concluso l’assessore Scalera.